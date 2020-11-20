УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:52

Южный Урал занял 10 место среди регионов РФ по количеству выданных в октябре кредитных карт

УрБК, Челябинск, 23.11.2020. В Челябинской области в октябре этого года было выдано 19 тыс. 202 новые кредитные карты, что на 27,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (26 тыс. 588 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 10-е место рейтинга среди 30 российских регионов. На первой строчке по количеству выданных в октябре новых кредитных карт оказалась Москва (44,5 тыс. ед.), на второй — Московская область (33,6 тыс. ед.), на третьей — Краснодарский край (29,9 тыс. ед.), на четвертой — Санкт-Петербург (28,4 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров Республика Башкортостан (24,2 тыс. ед.).

В целом по стране за указанный период было выдано 0,72 млн новых кредитных карт, что на 27,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (0,99 млн ед.). При этом в сравнении с предыдущим месяцем в октябре также было зафиксировано снижение — на 6% (в сентябре 2020 года — 0,77 млн ед.).

«В апреле 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с предыдущим месяцем сократилась сразу на 63,5%. В последующие месяцы, вплоть до октября, этот сегмент розничного кредитования восстанавливался достаточно умеренными темпами. Однако в октябре было выдано меньше новых кредитных карт, чем в предыдущем месяце. Это свидетельствует о том, что банки придерживаются консервативной кредитной политики, предоставляя кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне. В то же время существенная часть граждан не торопится возвращаться к «докарантинному» уровню кредитной активности, отказываясь от дополнительного увеличения текущей долговой нагрузки», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.11.2020 Число выданных в октябре кредитных карт на Среднем Урале снизилось почти на 30%

В Свердловской области в октябре этого года было выдано 22 тыс. 657 новых кредитных карт, что на 29,2% меньше по ...

20.11.2020 Число выданных в октябре кредитных карт на Среднем Урале снизилось почти на 30%

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. В Свердловской области в октябре этого года было выдано 22 тыс. 657 новых кредитных ...

22.09.2020 Выдача новых кредитных карт в Челябинской области за год сократилась более чем на 26%

УрБК, Челябинск, 22.09.2020. В августе 2020 года количество новых кредитных карт, выданных на территории Челябинской ...

22.09.2020 Выдача новых кредитных карт в Свердловской области за год сократилась более чем на 30%

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2020. В августе 2020 года количество новых кредитных карт, выданных на территории ...

17.06.2020 Число выданных кредитных карт в Свердловской области в мае снизилось на 57%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2020. На Среднем Урале в мае 2020 года было выдано 12 тыс. 398 кредитных карт, что на 56,7% ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили27.10.2020Екатеринбургская гордума приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки26.10.2020Ольга Беленькая о траектории изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году28.10.2020Счетная палата разработала стрессовый сценарий развития экономики РФ в 2020-2023 годах27.10.2020Рынку жилья предрекли масштабный спад
Архив новостей
Ноябрь 2020 (491)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18