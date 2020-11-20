Южный Урал занял 10 место среди регионов РФ по количеству выданных в октябре кредитных карт

УрБК, Челябинск, 23.11.2020. В Челябинской области в октябре этого года было выдано 19 тыс. 202 новые кредитные карты, что на 27,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (26 тыс. 588 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 10-е место рейтинга среди 30 российских регионов. На первой строчке по количеству выданных в октябре новых кредитных карт оказалась Москва (44,5 тыс. ед.), на второй — Московская область (33,6 тыс. ед.), на третьей — Краснодарский край (29,9 тыс. ед.), на четвертой — Санкт-Петербург (28,4 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров Республика Башкортостан (24,2 тыс. ед.).



В целом по стране за указанный период было выдано 0,72 млн новых кредитных карт, что на 27,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (0,99 млн ед.). При этом в сравнении с предыдущим месяцем в октябре также было зафиксировано снижение — на 6% (в сентябре 2020 года — 0,77 млн ед.).



«В апреле 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с предыдущим месяцем сократилась сразу на 63,5%. В последующие месяцы, вплоть до октября, этот сегмент розничного кредитования восстанавливался достаточно умеренными темпами. Однако в октябре было выдано меньше новых кредитных карт, чем в предыдущем месяце. Это свидетельствует о том, что банки придерживаются консервативной кредитной политики, предоставляя кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне. В то же время существенная часть граждан не торопится возвращаться к «докарантинному» уровню кредитной активности, отказываясь от дополнительного увеличения текущей долговой нагрузки», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.