Продажи подержанных автомобилей не старше трех лет в Свердловской области выросли почти на 30%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. Продажи подержанных автомобилей не старше трех лет в Свердловской области в III квартале 2020 года выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании портала «Авито Авто». В целом по стране показатель увеличился на 19%. «Автомобили в возрасте до трех лет многие рассматривают как прямую альтернативу новым. В этом возрастном сегменте большинство автомобилей обладают современными характеристиками и небольшим пробегом. Логично, что на фоне дефицита новых автомобилей в автосалонах в 2020 году покупатели обратили повышенное внимание на этот сегмент вторичного авторынка», — комментирует руководитель группы аналитики «Авито Авто» Марат Миннекаев.

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