Число выданных в октябре кредитных карт на Среднем Урале снизилось почти на 30%

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. В Свердловской области в октябре этого года было выдано 22 тыс. 657 новых кредитных карт, что на 29,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (32 тыс. 012 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 6-е место рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках по количеству выданных в октябре новых кредитных карт оказались Москва (44,5 тыс. ед.), Московская область (33,6 тыс. ед.), Краснодарский край (29,9 тыс. ед.), Санкт-Петербург (28,4 тыс. ед.) и Республика Башкортостан (24,2 тыс. ед.).



Отмечается, что снижение количества выданных кредитных карт было зафиксировано во всех регионах страны. При этом наиболее заметно сократилось их число в Московской области (-35,7%), Москве (-34,7%), Республике Крым (-33,7%), а также Тюменской области (-32,2%) и Республике Татарстан (-30,9%).