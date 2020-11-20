Росавиация и Роспотребнадзор отказались возобновлять международные вылеты из Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. Росавиация и Роспотребнадзор отказались выдавать допуск на осуществление международных рейсов из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.



«Мы, конечно, в период, когда у нас был спад заболеваемости, обращались к федеральным властям с ходатайством об открытии международного авиасообщения, но даже в тех условиях и Роспотребнадзор, и Росавиация дали отрицательные заключения. Сегодня ситуация, к сожалению, осложнилась, поэтому, боюсь, с прямыми перелетами за рубеж придется повременить», — говорится в сообщении.



В настоящее время для международных рейсов открыты аэропорты в Москве, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе.