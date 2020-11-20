Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 137 человек

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. По состоянию на 20 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 119 тыс. 004 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 18 ноября число безработных составляло 119 тыс. 141 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 137 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,61%.
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