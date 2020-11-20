Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта реконструкции трамвайного кольца на ул. Волгоградской

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга в рамках проекта комплексного освоения территории, объявило тендер на разработку проекта реконструкции трамвайного кольца на пересечении ул. Волгоградской и Белореченской.
Предмет тендера — выполнение корректировки проекта планировки, проекта межевания, разработка эскизного проекта, проектной документации объекта: «Реконструкция улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в городе Екатеринбурге» IV этап». Реконструкция существующего трамвайного кольца (остановка Волгоградская) от места примыкания трамвайных путей I этапа к улице Волгоградской.
Извещение размещено на сайте на электронной торговой площадке В2В-center под № 2506858.
Дата и время окончания приема заявок: 7 декабря 2020 года в 12.00 местного времени.
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