Свердловский губернатор анонсировал продление дистанта в школах

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует продлить дистанционное обучение в школах. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте главы региона.



«На сегодняшний день дистант для всех, кроме 1-5 и 11 классов, установлен до 23 ноября. Мы рассматриваем возможность также вернуть в школы 9-е классы. Для всех остальных с учетом текущей ситуации с высокой долей вероятности дистанционное обучение мы будем продлевать», — говорится в сообщении.



Также губернатор заявил, что для педагогов школ и детских садов закуплены лицевые защитные экраны. На эти цели потрачено 10 млн руб.



Напомним, что на дистанционное обучение часть школьников была переведена с 9 ноября 2020 года.