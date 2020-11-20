Стала известна дата первого заседания суда по делу экс-главы ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. В Октябрьском районном суде Екатеринбурга 2 декабря 2020 года пройдет первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова, который обвиняется в получении взятки в размере 13 млн руб.



По версии следствия, в мае 2019 года по результатам торгов между ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» и организацией был заключен договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в «Особой экономической зоне промышленно-производственного типа». Фактически генеральный подрядчик самостоятельно для ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» работы не производил, а привлек иную компанию-подрядчика.



«В июле 2019 года генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» потребовал у коммерческого директора подрядной организации путем вымогательства взятку в сумме 10 млн руб. за беспрепятственное подписание актов сдачи-приемки выполненных работ, а также высказал угрозы по воспрепятствованию перечислению денежных средств за выполненные работы. В дальнейшем генеральный директор ООО «ОЭЗ «Титановая долина» увеличил сумму взятки на 3 млн руб, а всего до 13 млн руб.», — сообщали ранее в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Вторым обвиняемым по делу проходит экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который обвиняется в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере (часть 4 статьи 290.1 УК РФ).



«Второй обвиняемый организовывал встречи обвиняемого и представителя подрядчика, на которых высказывались указанные незаконные требования о передаче взятки, а также угрозы о том, что в случае невыполнения требований для подрядчика наступят неблагоприятные финансовые последствия», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК России по Свердловской области.



Непосредственно после получения взятки обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области в месте ее передачи в кафе в бизнес-центре «Высоцкий».



Артемию Кызласову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством взятки, в особо крупном размере».