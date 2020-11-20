Жители Челябинской области в октябре оформили около 31 тыс. нецелевых потребительских кредитов

УрБК, Челябинск, 20.11.2020. В Челябинской области в октябре текущего года было выдано 30,7 тыс. нецелевых потребительских кредитов, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).



К сентябрю 2020 года показатель снизился на 3%, к октябрю 2019 года — на 11%.



В среднем по РФ число выданных потребкредитов сократилось на 2% и 7% соответственно.



Наибольшее сокращение выдач кредитов по сравнению с сентябрем 2020 года произошло в Москве (-7%), Алтайском крае (-6%) и Саратовской области (-6%). Рост кредитования отмечен в Ленинградской области (+3%) и Хабаровском крае (+2%).