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20.11.2020

Глава Минздрава РФ рекомендовал губернаторам активнее вводить новые ограничения

УрБК, Москва, 20.11.2020. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал главам регионов, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, вводить больше ограничений. Об этом он рассказал на селекторном совещании с руководителями органов управления здравоохранением субъектов, передает «Интерфакс».

«Главы регионов с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и высочайшей нагрузкой на систему здравоохранения должны предпринимать адекватные действия для улучшения ситуации. В том числе принимать ограничительные меры на уровне региона или точечно, на уровне отдельных муниципалитетов, где ситуация наиболее острая», — сказал Михаил Мурашко.

Отметим, что с 29 октября 2020 года в Свердловской области по указу губернатора Евгения Куйвашева действуют дополнительные ограничения: в области запрещена ночная работа кафе, ресторанов и развлекательных заведений. Такси и заведениям общепита предписано установить перегородки между клиентами и персоналом.

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