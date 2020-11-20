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20.11.2020

Челябинским кафе и ресторанам запретили работать по ночам

УрБК, Челябинск, 20.11.2020. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении дополнительных ограничений для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы региона.

Согласно документу, во всех заведениях общепита запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе дискотек, музыкальных представлений и танцевальных программ.

Кроме того, с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года запрещается обслуживание посетителей в ночное время (с 23.00 до 6.00) в заведениях общественного питания. Запрет не распространяется на доставку блюд из кафе и ресторанов.

Проведение концертов со зрителями разрешается только при согласовании с министерством культуры Челябинской области.

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