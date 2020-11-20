Свердловским перевозчикам и автовокзалам выделят 8,6 млн рублей из бюджета на дезинфекцию

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. Перевозчикам, обслуживающим межмуниципальные рейсы в Свердловской области, могут предоставить бюджетные средства на дезинфекцию подвижного состава.



Как сообщает департамент информационной политики региона, соответствующее постановление подготовило правительство Среднего Урала. Согласно документу, на предоставление субсидии могут претендовать частные перевозчики, а также собственники автовокзалов и автостанций. На эти цели из областного бюджета предполагается выделить 8,6 млн руб.



«В Свердловской области более 20 таких организаций. Размер субсидии будет рассчитан исходя из количества автобусов, рейсов и числа сотрудников, а в случае с автовокзалами будет учитываться площадь помещений», — говорится в сообщении.



Также субсидии могут быть потрачены на приобретение антисептиков, масок и перчаток.