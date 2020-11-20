УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
20.11.2020

Свердловским перевозчикам и автовокзалам выделят 8,6 млн рублей из бюджета на дезинфекцию

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. Перевозчикам, обслуживающим межмуниципальные рейсы в Свердловской области, могут предоставить бюджетные средства на дезинфекцию подвижного состава.

Как сообщает департамент информационной политики региона, соответствующее постановление подготовило правительство Среднего Урала. Согласно документу, на предоставление субсидии могут претендовать частные перевозчики, а также собственники автовокзалов и автостанций. На эти цели из областного бюджета предполагается выделить 8,6 млн руб.

«В Свердловской области более 20 таких организаций. Размер субсидии будет рассчитан исходя из количества автобусов, рейсов и числа сотрудников, а в случае с автовокзалами будет учитываться площадь помещений», — говорится в сообщении.

Также субсидии могут быть потрачены на приобретение антисептиков, масок и перчаток.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.05.2020 Аграрии Свердловской области получили субсидии на 800 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2020. Аграрии Свердловской области с начала 2020 года получили из федерального и ...

03.04.2018 На покупку новой сельхозтехники из бюджета Свердловской области выделят 335 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. Аграриям в 2018 году планируется выделить субсидии из бюджета Свердловской области в ...

19.08.2014 Свердловским предприятиям упростили условия получения госсубсидий

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2014. Свердловским предприятиям упростили условия получения госсубсидий, сообщает департамент ...

15.08.2014 Субсидии на модернизацию смогут получить свердловские предприятия с любой численностью сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2014. Правление Свердловского областного фонда предпринимательства внесло изменения в ...

01.11.2013 Правительство РФ может выделить регионам УрФО субсидии на авиаперевозки на 2014-2016 годы

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2013. Субсидии из бюджета РФ на региональные авиаперевозки в 2014-2016 годах могут составить ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили27.10.2020Екатеринбургская гордума приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки26.10.2020Ольга Беленькая о траектории изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году28.10.2020Счетная палата разработала стрессовый сценарий развития экономики РФ в 2020-2023 годах27.10.2020Рынку жилья предрекли масштабный спад
Архив новостей
Ноябрь 2020 (491)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18