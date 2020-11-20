Жительница Екатеринбурга перечислила лжесотрудникам банка более 2,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. Полиция Екатеринбурга зарегистрировала еще один случай телефонного мошенничества, в котором злоумышленники выступали от имени службы безопасности банка.



Как сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России, 18 ноября в отдел полиции обратилась 84-летняя женщина. С ее слов, у нее похитили 2,3 млн руб.



«Заявительница рассказала полицейским, что в течение нескольких дней, в период с 3 по 16 ноября, ей звонили неизвестные и, представляясь сотрудниками банка, раз за разом настоятельно просили обналичить деньги и перевести их на указанные счета. По словам звонивших, наличные требовались, чтобы банк, где хранила накопления пенсионерка, якобы возместил материальный ущерб, причиненный престарелой женщине от действий аферистов», — говорится в сообщении.



Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».