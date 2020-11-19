В Свердловской области из-за пандемии подорожали корпусная мебель, светильники и шторы

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. На Среднем Урале из-за массового перехода сотрудников предприятий на удаленный режим работы выросли цены на корпусную мебель, светильники и шторы. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
«В условиях дистанционной работы многие были вынуждены обустраивать рабочее место дома. Для этого пришлось купить или обновить мебель и технику. В результате корпусная мебель — столы и стулья — в октябре стоила почти на 9% дороже, чем годом ранее, «компьютерные» стулья с мягкими сиденьями — на 8% дороже, ноутбуки — на 5%. Кроме того, выросли потребности в качественном освещении квартир и рабочих мест: подорожали лампы и потолочные светильники», — говорится в сообщении.
Также из-за распространения удаленного типа работы свердловчане стали покупать телевизоры, расширять пакеты доступных телеканалов. Одновременно зафиксирован рост цен на шторы (почти 6% в годовом выражении) и ткани для штор (10%).
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