Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро — на 12 коп.

УрБК, Москва, 19.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 ноября 2020 года. Курс долл. США к рублю вырос на 34 коп., до 76,26 руб., а курс евро — на 12 коп., до 90,35 руб.