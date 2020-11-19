В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. В Свердловской области на 19 и 20 ноября 2020 года объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий, следует из сообщения МЧС.



По данным синоптиков, сегодня во второй половине дня и завтра в регионе ожидается сильный ветер с порывами 25-27 м/с.