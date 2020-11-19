Глава «Атомстройкомплекса» считает, что закон о комплексном развитии территорий ускорит реновацию в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. Законопроект о комплексном развитии территорий, принятый Госдумой в первом чтении, может ускорить старт реновации в Екатеринбурге. Об этом рассказал генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.



«Комплекс законодательных мер, которые регулировали бы реновацию городов, региональные девелоперы ждут давно. Они дадут инвесторам возможность четко рассчитывать сроки, затраты и окупаемость проектов реновации застроенных территорий. Сейчас, оставаясь один на один с собственниками, девелоперы не могут прогнозировать развитие проекта на участке с обременением и, осознавая высокие риски, не спешат вступать в такие проекты. Поэтому даже потенциально перспективные зоны с ветхой и аварийной застройкой в центральных районах городов не реновируются и фактически остаются исключенными из экономического оборота», — цитирует слова В. Ананьева пресс-служба «Атомстройкомплекса».





Фото предоставлено пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»



Между тем, например, в Екатеринбурге, по предварительной оценке архитекторов бюро «Гордеев-Демидов», налоговые поступления только от сдачи в аренду новых площадей в каждом обновленном квартале в центре могут приносить в бюджеты порядка 50 млн руб. в год.



«Новый закон может стать первым важным шагом к тому, чтобы регионы и города смогли активнее привлекать инвесторов к развитию застроенных территорий. Масштабные проекты реновации дадут дополнительный импульс развитию строительной отрасли. В обновленных кварталах будет развиваться бизнес, а значит, увеличится налоговая база, появятся новые рабочие места, а городские территории в целом станут комфортнее и привлекательнее для жизни и работы», — добавил Валерий Ананьев.





Фото предоставлено пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»



Напомним, накануне Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о комплексном развитии территорий. Его цель — ускорить процесс расселения ветхого и аварийного жилья в регионах. Для этого законопроектом закрепляется право субъектов федерации утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов.



Ранее аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) сообщили, что в Екатеринбурге слишком медленно сносят аварийное жилье. При сохранении существующих темпов расселения в долгосрочной перспективе город ожидает взрывной рост числа устаревших объектов.



Как отметил начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, в настоящее время доля ветхих деревянных домов в структуре жилого фонда Екатеринбурга составляет менее 1%, малоэтажных шлакоблочных домов — менее 2%.



«Исходя из текущих темпов расселения, для сноса деревянных домов в городе потребуется 32 года, шлакоблочных домов — еще 69 лет», — заявил Михаил Хорьков.



По его словам, доля «хрущевок» в многоквартирном жилом фонде Екатеринбурга составляет 12%, «брежневок» — 16%.



Аналитики отмечают, что нормативный срок эксплуатации жилых домов 1950-80-х годов составляет 50 лет. Соответственно, в настоящее время «хрущевки» и «брежневки» практически полностью выработали свой ресурс. При правильной эксплуатации такие дома смогут выдержать еще 20-30 лет сверх нормативного срока. Однако далеко не все объекты находятся в хорошем состоянии. Многие «хрущевки» и «брежневки» уже в ближайшее время пополнят ветхий жилой фонд Екатеринбурга.