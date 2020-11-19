В Екатеринбурге продолжается опрос по выбору парка, который будет благоустроен в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. Администрация Екатеринбурга призвала горожан принять активное участие в опросе по определению территории, подлежащей благоустройству в 2022 году в первоочередном порядке. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
«Общественные пространства выполняют важную роль для нашего любимого города, для его экологического благополучия. И каждому из нас хочется, чтобы Екатеринбург стал еще краше, чище и зеленее. Поэтому выбирайте значимое для вас место на территории города — парк, сквер, бульвар, аллею, набережную, где вы предпочитаете отдыхать, заниматься спортом, прогуливаться с детьми, наслаждаться частичкой природы, воссозданной в городской черте. И совсем скоро вы увидите, как оно преобразится, станет еще более значимым для вас, для ваших родителей, детей и внуков», — рассказала заместитель председателя комитета по экологии администрации Екатеринбурга Татьяна Савина.
Принять участие в сборе предложений можно на официальном портале Екатеринбурга. Муниципальная комиссия предложила семь объектов (летний парк «Уралмаш», сад имени Ф. Энгельса в границах улиц Малышева, Бажова, Энгельса в Октябрьском районе, парк имени 50-летия ВЛКСМ, парк на улице Чкалова, сквер на Опалихинской, Преображенский парк, Солнечная аллея в микрорайоне Солнечный). Екатеринбуржцы могут выбрать один из них или предложить свой вариант.
Напомним, в начале 2020 года горадминистрация подвела итоги рейтингового голосования по отбору общественной территории, подлежащей первоочередному включению в программу «Формирование современной городской среды» в 2021 году. Тогда в голосовании приняли участие 128 тыс. 273 жителя уральской столицы. Победителем признан дендрологический парк-выставка на улице Первомайской. За него отдали голоса 100 тыс. 053 человека (78% от общего количества).
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