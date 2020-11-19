Число выданных в Свердловской области потребкредитов в октябре снизилось на 5%

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. В Свердловской области в октябре текущего года было выдано 42,9 тыс. нецелевых потребительских кредитов, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
К сентябрю 2020 года показатель снизился на 1%, к октябрю 2019 года — на 5%.
В среднем по РФ число выданных потребкредитов сократилось на 2% и 7% соответственно.
«Банки продемонстрировали в октябре очень сдержанную реакцию на усилившийся риск повторения локдауна в стране. Они не стали резко сворачивать кредитование, а лишь несколько ужесточили свои кредитные политики, предпочитая выдавать займы меньшему числу заемщиков, но на более крупные суммы. Если жесткие карантинные меры так и не будут введены в ближайшее время, то в конце года — традиционно лучшем периоде для кредитования — выдачи будут не сильно хуже, чем в 2019 году», — отметил в комментарии генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
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