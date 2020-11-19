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19.11.2020

Челябинские таможенники изъяли партию контрафактных сигарет и парфюмерии на сумму более 15 млн рублей

УрБК, Челябинск 19.11.2020. На Южном Урале таможенники выявили партию контрафактных сигарет и парфюмерии на сумму более 15 млн руб.

Как сообщает пресс-служба Челябинской таможни, вблизи КПП «Троицк» был остановлен грузовой автомобиль, перевозивший, согласно документам, системы нагрева табака и туалетную воду. Весь груз следовал в Екатеринбург.

В результате проверки таможенники нашли еще 10 тыс. пачек сигарет без маркировки и более 5 тыс. флаконов немаркированной туалетной воды известных мировых брендов. Рыночная стоимость парфюмерной продукции составила более 15 млн руб.

Контрафактный груз изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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