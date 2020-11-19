В «Механоремонтном комплексе» ММК внедрили модуль дискретного производства

УрБК, Магнитогорск, 19.11.2020. В Группе компаний ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) реализуется масштабный проект по переводу ключевых организаций Группы на единую корпоративную информационную систему (КИС) на базе Oracle E-Business Suite.



Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, в ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу компаний ПАО «ММК») корпоративная информационная система на базе Oracle e-Business Suite v.12 (OeBS) была введена в эксплуатацию в июле 2020 года.



«Для организации учета производства и расчета себестоимости продукции было решено использовать модуль Oracle «Дискретное производство», причем организация процесса планирования производственной программы осталась в собственной, к этому времени значительно модернизированной системе МРК под названием «Планировщик». Между «Планировщиком» и КИС были созданы каналы обмена информацией», — говорится в сообщении.



Основной особенностью ООО «Механоремонтный комплекс» является высочайшее разнообразие выпускаемой продукции — 90 тыс. штучных и уникальных позиций готовой продукции ежегодно. В процессе подготовки к внедрению модуля Дискретного производства была проведена большая подготовительная работа по разработке нормативно-справочной информации (НСИ) на позиции готовой продукции и полуфабрикатов, формированию технологических карт и ресурсных спецификаций в системе Oracle. Вся работа по заведению новой номенклатуры МРК и разработке НСИ для нее была выполнена в системе «Планировщик».



Отмечается, что использование нового продукта совместно с собственными программами обеспечило функциональные возможности по ведению и формированию: номенклатуры материалов, сборочных единиц, услуг и работ; спецификаций изделий и сборочных единиц и технологических карт по их изготовлению, типовых норм расхода ресурсов на технологические операции; производственных планов и включенных в них производственных заданий; расчета себестоимости продукции и услуг, а также бухгалтерской и налоговой отчетности.



«Внедрение модуля дискретного производства в совокупности с другими модулями в рамках единой КИС позволило организовать комплексную работу большинства структурных подразделений МРК в общем информационном пространстве. Результатом внедрения для предприятия станет сокращение операционных циклов важных бизнес-процессов, таких как закрытие учетного периода, формирование производственного плана предприятия и др., а также рост эффективности производственных процессов и конкурентоспособности предприятия в целом», — говорится в сообщении.