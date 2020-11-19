Жителей Асбеста обвиняют в незаконной вырубке деревьев на сумму более 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. Жителей Асбеста обвиняют в незаконной вырубке деревьев на общую сумму более 1,4 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



«Следственным отделом МО МВД России «Асбестовский» окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Санкция статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы сроком до семи лет», — говорится в сообщении.



Противоправная деятельность двух местных жителей была пресечена сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела 10 августа 2019 года. При проведении оперативных мероприятий стражи порядка выявили группу, которая занималась незаконной рубкой леса.



«В ходе предварительного следствия установлено, что жители Асбеста 1969 и 1986 года рождения в августе 2019 года, выполняя работы по договору субподряда по расчистке от лесных насаждений и расширению до нормативной величины охранной зоны линий электропередач, незаконно спилили около 100 деревьев хвойных и лиственных пород на территории Рефтинского участкового лесничества ГКУ «Сухоложское лесничество», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



В рамках расследования уголовного дела следователями выявлен еще один эпизод противоправной деятельности группы. В ноябре-декабре 2018 года «черные лесорубы», действуя по той же схеме, в лесном массиве незаконно осуществили рубку нескольких лиственных деревьев на участке леса за Асбестовским городским кладбищем № 2, вдоль газотрассы.



В общей сложности, по оценкам специалистов, ущерб для лесного фонда Российской Федерации составил более 1,4 млн руб.



Материалы дела переданы в Асбестовский городской суд для рассмотрения по существу. Фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде.