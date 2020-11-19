В Свердловской области подтверждено 369 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 369 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 19 ноября 2020 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило 42 тыс. 080 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано девять летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 926. За сутки из больниц выписали 371 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровело 34 тыс. 253 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 23 тыс. 610 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 2 млн 015 тыс. 608 человек. За сутки зарегистрировано 463 летальных случая (всего 34 тыс. 850), выздоровели 25 тыс. 573 человека (всего 1 млн 526 тыс. 656).