УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
19.11.2020

В Свердловской области подтверждено 369 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 369 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 19 ноября 2020 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило 42 тыс. 080 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано девять летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 926. За сутки из больниц выписали 371 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровело 34 тыс. 253 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 23 тыс. 610 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 2 млн 015 тыс. 608 человек. За сутки зарегистрировано 463 летальных случая (всего 34 тыс. 850), выздоровели 25 тыс. 573 человека (всего 1 млн 526 тыс. 656).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.11.2020 В Свердловской области подтверждено 358 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 358 новых случаев заражения ...

17.11.2020 В Свердловской области подтверждено 349 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 349 новых случаев заражения ...

05.11.2020 В Свердловской области выявлено 287 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2020. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 287 новых случаев заражения ...

02.11.2020 В Свердловской области выявлено 279 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 279 новых случаев заражения ...

23.10.2020 В Свердловской области выявлено 268 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2020. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 268 новых случаев заражения ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили27.10.2020Екатеринбургская гордума приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки26.10.2020Ольга Беленькая о траектории изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году28.10.2020Счетная палата разработала стрессовый сценарий развития экономики РФ в 2020-2023 годах27.10.2020Рынку жилья предрекли масштабный спад
Архив новостей
Ноябрь 2020 (491)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18