Средний размер ипотечного кредита на Южном Урале составляет 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. Средний размер выданных ипотечных кредитов в Челябинской области в III квартале 2020 года составил 1 млн 779 тыс. 351 руб. Это на 15,1% больше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по стране показатель по итогам III квартала 2020 года составил 2,66 млн руб. (в III квартале 2019 года — 2,43 млн руб.).



«После существенного снижения в апреле среднего чека по ипотеке в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к «докарантинному» уровню, но и смог превысить его. При этом средний размер ипотечного кредита растет во всех возрастных группах заемщиков, за исключением сегмента наиболее пожилых граждан. Во многом рост данного показателя обусловлен снижением ставок как по причине реализации программ господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой Банка России. А снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.