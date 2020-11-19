МУГИСО повторно выставит на торги бывшее здание «Коляда-театра» в Екатеринбурге

УрБК, 19.11.2020. Министерство по управлению госимуществом Свердловской области повторно выставит на торги «Дом М. И. Маева» на улице Тургенева в Екатеринбурге.
На предыдущий аукцион не поступило ни одной заявки. Начальная стоимость объекта составляла 11 млн 147 тыс. руб.,
«Дом М. И. Маева» был возведен в Екатеринбурге в 1917 году. С 2006 по 2014 год там располагался «Коляда-театр».
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2020. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ...12.10.2018 Фонд имущества Свердловской области повторно выставил на торги АО «Совхоз «Сухоложский»
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2018. Фонд имущества Свердловской области объявил повторный аукцион по продаже АО «Совхоз ...27.07.2017 МУГИСО выставило на торги пять экранов телеканала «Соль» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. Распорядительная дирекция министерства по управлению госимуществом Свердловской области ...10.01.2017 Деревянный дом Маева в Екатеринбурге отреставрируют и сдадут в аренду
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ...20.07.2015 Свердловская область повторно выставила на торги акции Березовского хлебокомбината
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2015. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ...