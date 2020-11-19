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19.11.2020

МУГИСО повторно выставит на торги бывшее здание «Коляда-театра» в Екатеринбурге

УрБК, 19.11.2020. Министерство по управлению госимуществом Свердловской области повторно выставит на торги «Дом М. И. Маева» на улице Тургенева в Екатеринбурге.

На предыдущий аукцион не поступило ни одной заявки. Начальная стоимость объекта составляла 11 млн 147 тыс. руб.,

«Дом М. И. Маева» был возведен в Екатеринбурге в 1917 году. С 2006 по 2014 год там располагался «Коляда-театр».

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