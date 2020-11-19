ММК стал лауреатом конкурса «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ»

УрБК, Магнитогорск, 19.11.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в число лауреатов конкурса «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ ‘2020».



Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, одним из непременных атрибутов деловой программы Международной промышленной выставки «Металл-Экспо» является конференция по корпоративным коммуникациям, в этом году проходившая в 18-й раз. Активное участие в работе конференции приняли представители ПАО «ММК».



Традиционно в рамках конференции проходит награждение победителей конкурса «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ». Организаторы мероприятия отмечают, что в нынешнем, чрезвычайном году внутрикорпоративные коммуникации вышли на первый план, при этом все большее значение приобретают не привычные каналы передачи информации, а иные форматы коммуникаций — мобильные приложения, электронные газеты в смартфоне или «прямые линии» с руководством.



Именно поэтому в 2020 году организаторами Международной промышленной выставки «Металл-Экспо» вслед за веяниями времени был переформатирован и конкурс «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ ‘2020». В его рамках оценивались не только конкретные корпоративные СМИ по конкретным номинациям, как обычно, а совокупность предпринятых компаниями усилий в сфере внутренних коммуникаций. В числе отмеченных и Магнитогорский металлургический комбинат, вошедший в число лауреатов конкурса.



Помимо этого, ПАО «ММК» было отмечено организаторами выставки дипломом за лучшую экспозицию, которыми награждают компании, чьи стенды отличаются красотой, оригинальностью и информационной насыщенностью, подчеркивающими индивидуальность и особенности экспонентов. Коллективный стенд ММК традиционно был одним из самых больших и представительных на «Металл-Экспо». На нем гости могли ознакомиться с продукцией и технологическими возможностями как самого Магнитогорского металлургического комбината, так и организаций, входящих в Группу ММК.



«Отличительная особенность участия Магнитки в нынешней выставке — возможность для гостей стенда ММК совершить виртуальную экскурсию по комбинату с использованием технологии дополненной реальности. Для того чтобы в условиях пандемии сократить до минимума контакты с гостями и участниками выставки, на стенде ММК работали четыре информационных терминала с функцией тачскрин, с помощью которых посетители могли получить максимум полезной информации о продукции ММК и других компаний Группы. Ну и, конечно, главная награда Магнитки на «Металл-Экспо» — звание лауреата конкурса «Главное событие года в металлургии России», которой ПАО «ММК» было удостоено за реализацию проекта по комплексной реконструкции стана 2500 горячей прокатки», — говорится в сообщении.