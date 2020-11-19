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19.11.2020

В центре Екатеринбурга ограбили комиссионный магазин

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. В Екатеринбурге в ночь на 19 ноября был ограблен комиссионный магазин по улице Мамина-Сибиряка, 97.

В отделении по связям со СМИ городского УМВД уточнили, что подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По неофициальной информации, подозреваемый взломал дверь в магазин «Два Евро» и похитил сотовые телефоны, а также деньги на сумму 20 тыс. руб.

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