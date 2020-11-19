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19.11.2020

Невьянский завод после вмешательства прокуратуры погасил задолженность по зарплате перед 95 сотрудниками

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. В Невьянске после вмешательства прокуратуры ООО «Инструментально-механический завод» погасило задолженность по выплате заработной платы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки соблюдения требований трудового законодательства было установлено, что предприятие задолжало 95 работникам зарплату на общую сумму более 2,9 млн руб.

После этого прокуратура внесла руководителю предприятия представление, а также возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы в установленный законом срок».

В результате принятых мер задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.

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