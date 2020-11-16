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16.11.2020

Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» до конца года восстановят электроснабжение в коттеджном поселке «Чистые Росы»

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. Энергетики филиала компании «Россети Урал» — «Свердловэнерго» провели личную встречу с жителями поселка Прохладный, где в начале недели произошло технологическое нарушение и 45 домовладений остались без электроснабжения.

Как сообщает пресс-служба компании, причиной инцидента был несанкционированный рост нагрузки на существующее энергооборудование.

«Энергетики произвели переустройство схемы электроснабжения коттеджного поселка, секционировав сеть для повышения качества подачи электроэнергии. Дополнительно специалистами компании произведена замена трансформаторов на более мощные, а также выполнена установка новых трансформаторных подстанций. До конца года энергетики филиала «Свердловэнерго» выполнят реконструкцию ТП и строительство линий электропередачи, что позволит стабилизировать качество электроснабжения в коттеджном поселке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поселке Прохладный уже несколько лет наблюдается высокая динамика подачи заявок на технологическое присоединение.

«В 2019 году в компанию было подано порядка 500 заявок, за 10 месяцев 2020 года — 775. При этом газификация вновь развивающихся территорий коттеджного поселка «Чистые Росы» не осуществляется, что приводит к использованию электроэнергии как основного источника тепла в домах. Кроме этого, проблематика заключается в том, что клиенты при технологическом присоединении зачастую заявляют заниженную мощность своих электроустановок, что затрудняет энергетикам планирование мероприятий по реконструкции и модернизации сети», — говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны договорились вести диалог с инициативной группой коттеджного поселка, осуществлять информирование о ходе выполняемых работ. Жителей предупредили, что мероприятия по реконструкции будут проводиться с минимизацией последствий для клиентов в тех случаях, когда это возможно. Отдельно будет контролироваться и заявленная мощность. Ситуация будет стабилизирована до конца этого года.

«Специалисты «Свердловэнерго» еще раз хотят донести до жителей коттеджного поселка, что их проблема решается и ситуация на контроле. Энергетики всегда готовы к конструктивному и цивилизованному диалогу», — подчеркнули в пресс-службе энергокомпании.

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