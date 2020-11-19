В Екатеринбурге на 1 тыс. жителей приходится 305 автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг российских городов-миллионников по обеспеченности легковыми автомобилями.
На первом месте находится Краснодар. Здесь на 1 тыс. жителей приходится 347 автомобилей. На втором — Самара (331 автомобиль). Третье место занимает Санкт-Петербург (317 автомобилей). Далее идут Воронеж и Екатеринбург (309 и 305 автомобилей). Затем Саратов (305 автомобилей) и Казань (301 автомобиль).
В остальных городах обеспеченность автомобилями еще ниже. Так, в Москве на 1 тыс. жителей приходится 287 легковых машин.
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