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19.11.2020

Жительница Екатеринбурга перевела лжесотруднику Росздравнадзора более 2,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. Жительница Екатеринбурга перевела 2 млн 574 тыс. руб. предполагаемым мошенникам, которые выступили от лица банков и надзорных органов в сфере здравоохранения, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

Пожилая женщина обратилась в полицию с заявлением 17 ноября 2020 года.

«Заявительница пояснила, что ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы по надзору в сфере здравоохранения. Мужчина пояснил, что пожилой женщине якобы положена компенсация за утрату здоровья, и для ее начисления необходимо внести деньги на указанные им счета», — говорится в сообщении.

Потерпевшая перевела таким образом 260 тыс. руб. Затем ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Они пояснили собеседнице: чтобы получить положенную компенсацию, необходимо оплатить так называемый региональный налог на формирование вклада. После этого пенсионерка перевела аферистам свыше 1 млн руб.

После того, как женщина отдала указанную сумму, с ней связался лжесотрудник налоговой службы и убедил перевести еще 639 тыс. руб.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.

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