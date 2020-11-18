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18.11.2020

Средний размер выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в III квартале вырос на 6%

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. Средний размер выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в III квартале 2020 года составил 2 млн 324 тыс. 404 руб. Это на 5,9% больше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране показатель по итогам III квартала 2020 года составил 2,66 млн руб. (в III квартале 2019 года — 2,43 млн руб.).

Наибольший средний размер ипотечного кредита в III квартале 2020 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (5,76 млн руб.), Московской области (4,24 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,47 млн руб.), Приморском крае (3,09 млн руб.) и Ленинградской области (3,03 млн руб.).

Наиболее сильную динамику роста среднего размера ипотечного кредита за год продемонстрировали Челябинская область (+15,1%), Москва (+14,6%) и Саратовская область (+13,7%). Единственным регионом в топ-30, в котором средний размер ипотеки незначительно снизился, стал Хабаровский край (-0,1%).

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