Число неработающих свердловчан с подтвержденным коронавирусом за неделю выросло на 5%

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. В Свердловской области за последние семь дней на 5% выросло число неработающих граждан, зараженных коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.



При этом количество работающих свердловчан с COVID-19 за неделю заметно снизилось.



«Если в прошлую среду санитарные врачи фиксировали 59,3% заболевших этой категории, то сегодня этот показатель составляет 50,5%. За отчетный период среди больных не выявлялись студенты, тогда как неделей ранее фиксировалось 1,3% заболевших из их числа», — говорится в сообщении.



К 18 ноября общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составило 41 тыс. 719.