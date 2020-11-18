Официальный курс доллара США снизился на 33 коп., евро — на 16 коп.

УрБК, Москва, 18.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 ноября 2020 года. Курс долл. США к рублю снизился на 32,62 коп., до 75,93 руб., а курс евро — на 15,89 коп., до 90,23 руб.