В России студенты готовят иски с требованием снизить плату за обучение на дистанте

УрБК, Москва, 18.11.2020. Студенты Московского государственного университета (МГУ) готовят иски в суд с требованием снизить плату после перехода на дистанционную форму обучения, сообщает «Интерфакс».
В своих заявлениях студенты намерены добиться пересчета за два семестра. В МГУ претензии учащихся считают несостоятельными.
«Необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса», — заявили в Московском государственном университете.
Ранее с требованием пересчитать плату в связи с переходом на дистант выступили студенты Уральского федерального университета (УрФУ). Учащиеся привели два основных аргумента: низкое качество обучения во время дистанта и сокращение расходов УрФУ на содержание либо аренду университетских помещений и на оплату ЖКУ.
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