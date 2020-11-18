В России студенты готовят иски с требованием снизить плату за обучение на дистанте

УрБК, Москва, 18.11.2020. Студенты Московского государственного университета (МГУ) готовят иски в суд с требованием снизить плату после перехода на дистанционную форму обучения, сообщает «Интерфакс».



В своих заявлениях студенты намерены добиться пересчета за два семестра. В МГУ претензии учащихся считают несостоятельными.



«Необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса», — заявили в Московском государственном университете.



Ранее с требованием пересчитать плату в связи с переходом на дистант выступили студенты Уральского федерального университета (УрФУ). Учащиеся привели два основных аргумента: низкое качество обучения во время дистанта и сокращение расходов УрФУ на содержание либо аренду университетских помещений и на оплату ЖКУ.



Ректор вуза Виктор Кокшаров отказался снижать плату за обучение.