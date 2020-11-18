УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
18.11.2020

В России студенты готовят иски с требованием снизить плату за обучение на дистанте

УрБК, Москва, 18.11.2020. Студенты Московского государственного университета (МГУ) готовят иски в суд с требованием снизить плату после перехода на дистанционную форму обучения, сообщает «Интерфакс».

В своих заявлениях студенты намерены добиться пересчета за два семестра. В МГУ претензии учащихся считают несостоятельными.

«Необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса», — заявили в Московском государственном университете.

Ранее с требованием пересчитать плату в связи с переходом на дистант выступили студенты Уральского федерального университета (УрФУ). Учащиеся привели два основных аргумента: низкое качество обучения во время дистанта и сокращение расходов УрФУ на содержание либо аренду университетских помещений и на оплату ЖКУ.

Ректор вуза Виктор Кокшаров отказался снижать плату за обучение.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.11.2020 УрФУ: дистант без скидок

Руководство вуза отказалось проводить перерасчет студентам ...

09.11.2020 Ректор УрФУ отказался снижать плату за обучение после перехода студентов на дистант

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2020. Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров ответил отказом на ...

09.10.2020 Ректор УрФУ готов перевести всех студентов на дистанционное обучение

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2020. Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров заявил о готовности ...

18.03.2020 УрФУ перейдет на дистанционную форму обучения с 23 марта

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2020. Переход студентов очного отделения на дистанционную форму обучения в УрФУ состоится 23 ...

16.03.2020 В связи с распространением коронавируса УрФУ переходит на дистанционную форму обучения

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2020. Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина (УрФУ) в связи с распространением ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили27.10.2020Екатеринбургская гордума приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки26.10.2020Ольга Беленькая о траектории изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году28.10.2020Счетная палата разработала стрессовый сценарий развития экономики РФ в 2020-2023 годах27.10.2020Рынку жилья предрекли масштабный спад
Архив новостей
Ноябрь 2020 (491)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18