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18.11.2020

Оборот предприятий по производству продуктов питания на Среднем Урале сократился на 12%

Оборот всех организаций в Свердловской области в январе-октябре 2020 года вырос на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Оборот предприятий в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений сократился на 32,2%. У организаций по производству пищевых продуктов показатель снизился на 21,3%, по производству мебели — на 26,7%, у гостиниц и предприятий общественного питания — на 12,2%.

Значительно вырос оборот у предприятий по производству одежды (+42,7%) и организаций, осуществляющих полиграфическую деятельность и копирование носителей информации (+39,1%). Также показатель увеличился у производителей компьютеров, электронных и оптических изделий (+35,6%).

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