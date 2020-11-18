В приложении Делобанка появились новые функции по обмену валюты

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. Делобанк (входит в банковскую группу СКБ-банка) реализовал возможность обмена валюты в мобильном банке не только в режиме онлайн, но и в формате отложенной покупки-продажи — по выгодному курсу.
Как сообщает пресс-служба финансовой организации, теперь можно обозначить границы для курса, не выше которого клиент хочет произвести покупку и не ниже которого продать. Если в заданном до месяца периоде курс совпадет с желаемым, то происходит обмен.
«Отложенная покупка-продажа валюты будет полезна в первую очередь тем клиентам, которые планируют все заранее или будут заняты в сроки предполагаемой сделки. Удобство в том, что нет необходимости регулярно мониторить курс валюты: все происходит автоматически, когда курс достигает заданной планки», — отмечает директор Делобанка Ирина Кузьмина.
Сервис поможет сэкономить время и произвести выгодную сделку. После осуществления операции обмена клиенту приходит уведомление об успешном выполнении.
Узнать подробности об услугах ВЭД можно на сайте Делобанка либо по телефону службы заботы о клиентах 8 800 5000 700.
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