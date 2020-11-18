Бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий стал почетным гражданином Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. Бывшему главе Екатеринбурга Аркадию Чернецкому присвоено звание «Почетный гражданин Свердловской области».
Его наградили за «выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области».
Отметим, что Аркадий Чернецкий возглавлял столицу с 1992 по 2010 год. В последние десять лет он является членом Совета Федерации РФ от законодательной власти Свердловской области. В 1999 году А. Чернецкий получил звание «Почетный гражданин Екатеринбурга».
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2011. Аркадий Чернецкий переизбран в Совет Федерации РФ от Законодательного собрания ...18.10.2011 Генеральному директору ОАО «Синара — Транспортные машины» Владимиру Мельникову присвоено звание «Почетный промышленник Свердловской области»
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2011. Президиум совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей ...27.10.2010 Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий утвержден членом Совета Федерации РФ
УрБК, Москва, 27.10.2010. Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий утвержден членом Совета Федерации РФ. Соответствующее ...13.10.2010 Аркадий Чернецкий избран представителем Законодательного Собрания Свердловской области в Совете Федерации РФ
В Екатеринбурге в ходе совместного заседания палат Законодательного Собрания Свердловской области рассмотрен вопрос об ...17.06.2010 Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий: Я еще не решил, согласен ли я стать членом Совета Федерации
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2010. «Я еще не решил, согласен ли я стать членом Совета Федерации», — заявил Глава ...