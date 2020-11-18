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18.11.2020

Бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий стал почетным гражданином Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. Бывшему главе Екатеринбурга Аркадию Чернецкому присвоено звание «Почетный гражданин Свердловской области».

Его наградили за «выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области».

Отметим, что Аркадий Чернецкий возглавлял столицу с 1992 по 2010 год. В последние десять лет он является членом Совета Федерации РФ от законодательной власти Свердловской области. В 1999 году А. Чернецкий получил звание «Почетный гражданин Екатеринбурга».

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