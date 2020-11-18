В Свердловской области подтверждено 358 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 358 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 18 ноября 2020 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило 41 тыс. 719 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано десять летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 917. За сутки из больниц выписали 363 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровело 33 тыс. 882 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 20 тыс. 985 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 1 млн 991 тыс. 998 человек. За сутки зарегистрировано 456 летальных случаев (всего 34 тыс. 387), выздоровели 25 тыс. 179 человек (всего 1 млн 475 тыс. 904).