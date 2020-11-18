В свердловском оперштабе исключили возможность введения в регионе повторного локдауна

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. Свердловский оперштаб не рассматривает возможность введения в регионе повторного локдауна из-за пандемии COVID-19. Об этом на брифинге в Екатеринбурге сказал заместитель губернатора Павел Креков.



По его словам, текущую ситуацию с заболеваемостью COVID-19 можно назвать стабильной.



«Вопрос локдауна не рассматривается. Одна из причин — достаточность коечного фонда. Мы считаем, что уже принятых ограничительных мер достаточно. Сейчас важно их выполнять», — сообщил П. Креков.



По данным оперштаба, со следующей недели в больницах Свердловской области постепенно начнут возвращать ранее приостановленные виды плановой медицинской помощи.