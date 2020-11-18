Минтранс РФ прогнозирует снижение пассажиропотока в поездах дальнего следования на 44%

УрБК, Москва, 18.11.2020. Пассажиропоток в поездах дальнего следования в 2020 году уменьшится на 44% по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказал замминистра транспорта РФ Владимир Токарев.
«В апреле-начале мая пассажиропоток снизился на 77-80%, летом спрос восстановился, а осенью мы наблюдаем очередное ухудшение эпидемиологической ситуации в стране», — заявил В. Токарев (цитата по РИА «Новости»).
По его словам, при оптимистичном развитии событий международное пассажирское железнодорожное сообщение могут возобновить в начале 2021 года.
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