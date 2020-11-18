ММК продолжает реализацию проекта по внедрению единой корпоративной информационной системы

УрБК, Магнитогорск, 18.11.2020. ММК последовательно реализует программу модернизации и расширения корпоративной системы, которая позволит решить задачи по интеграции всех информационных потоков подразделений Группы ММК.



Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, с ноября 2020 года еще в четырех производственных компаниях группы (ООО «Автотранспортное управление», ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод», ООО «Огнеупор» и ООО «ММК-УГОЛЬ») стартовал проект по созданию корпоративной информационной системы (КИС) на базе Oracle e-Business Suite v.12 (OeBS).



Специфика внедрения КИС на новом этапе характеризуется одновременным охватом предприятий различной отраслевой направленности.



ООО «ММК-УГОЛЬ» — крупная российская компания по добыче коксующегося угля и выпуску угольного концентрата. Главная особенность ООО «ММК-УГОЛЬ» в том, что на предприятии из собственного добываемого на двух шахтах рядового угля получают на собственной обогатительной фабрике угольный концентрат марки «Ж», одной из самых востребованных марок на рынке.



ООО «Огнеупор» является одним из лидеров среди производителей огнеупоров в России. Предприятие занимает 3-е место по выпуску алюмосиликатных (шамотных) огнеупоров и 2-е — по выпуску магнезиальных (периклазоуглеродистых) огнеупоров. Производство осуществляется как на основе государственных стандартов, так и индивидуально по чертежам заказчика.



ООО «Автотранспортное управление» входит в число крупнейших транспортных предприятий Южного Урала. Основными направлениями деятельности предприятия являются: перевозка грузов металлургической промышленности и горного производства, ремонт и техническое обслуживание грузовых, легковых автомобилей и автотракторной техники.



ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» — одно из ведущих предприятий Южного Урала, специализирующихся на шлакопортландцементах и портландцементах. Ассортимент предприятия включает в том числе производство ожелезненного доломита и ожелезненной извести, используемых при производстве стали в кислородно-конвертерном цехе ПАО «ММК». В последние годы на предприятии проведена серьезная программа модернизации производства.



Отмечается, что переход на новую систему будет проходить в режиме удаленной работы в период действия ограничений, связанных с COVID-19.



«Результатом внедрения единой КИС в Группе станет современная автоматизированная система по управлению бизнес-процессами, которая на фоне повышения их прозрачности позволит менеджерам ускорить процесс принятия наиболее эффективных управленческих решений и, как следствие, приведет к повышению эффективности бизнеса Группы ММК. Единая КИС служит фундаментом для реализации проектов, включенных в портфель по цифровой трансформации», — отмечает директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Еремин.



«Это уже третий этап большой программы по переходу на цифровые технологии индустрии 4.0, который Группа ММК успешно реализует у себя в течение последних трех лет. В ходе реализации программы в Группе ММК сформировалась профессиональная и компетентная команда проекта, и я уверен, что они без труда справятся с реализацией третьего этапа», — заявил директор по консалтингу в Oracle СНГ Денис Смирнов.



Планируется, что проект будет реализован в короткие сроки, корпоративная информационная система в обществах будет вводиться поэтапно в июле и октябре 2021 года.