На Среднем Урале одобрили более 21 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. На 12 ноября жители Свердловской области подали 31 тыс. 264 заявки на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».



Из них 21 тыс. 269 уже одобрены, по 7 тыс. 923 получены отказы.



Отметим, что Свердловская область занимает шестое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Краснодарскому краю и Тюменской области.