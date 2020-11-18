В Свердловской области подорожают билеты на пригородные поезда

Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%

В Свердловской области с 1 января нового года тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном ...

В Свердловской области с 1 января 2019 года тарифы на пригородные поезда вырастут на 3,5%

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2018. В Свердловской области с 1 января нового года тарифы на перевозки пассажиров ...

В Свердловской области с 1 января 2019 года тарифы на пригородные поезда вырастут на 3,5%

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Тюменской области вырастут на 10%

В 2011 году тарифы на пригородные перевозки в Свердловской области вырастут в среднем на 15,9%

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2010. С 1 января 2011 года тарифы на пригородные перевозки в Свердловской области будут ...