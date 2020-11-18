В Свердловской области подорожают билеты на пригородные поезда

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области повысила предельные тарифы на перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном транспорте. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономически обоснованный тариф на услуги АО «Свердловская пригородная компания» был увеличен с 3,88 руб. до 4,66 руб. за 1 пассажиро-километр.
Напомним, что индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом проводится каждый год с учетом инфляции.
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