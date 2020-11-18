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18.11.2020

Экс-полпред президента в УрФО Николай Цуканов назначен старшим вице-президентом «Ростелекома»

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. Бывший полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов назначен старшим вице-президентом в компании «Ростелеком», сообщает РИА «Новости».

В новой должности Н. Цуканов будет отвечать за цифровизацию промышленности и лесного хозяйства.

Николай Цуканов был отправлен в отставку с поста полпреда президента в УрФО 9 ноября 2020 года. На этой должности он пробыл чуть больше двух лет.

Новым уральским полпредом назначен бывший глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

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