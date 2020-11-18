Экс-полпред президента в УрФО Николай Цуканов назначен старшим вице-президентом «Ростелекома»

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. Бывший полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов назначен старшим вице-президентом в компании «Ростелеком», сообщает РИА «Новости».



В новой должности Н. Цуканов будет отвечать за цифровизацию промышленности и лесного хозяйства.



Николай Цуканов был отправлен в отставку с поста полпреда президента в УрФО 9 ноября 2020 года. На этой должности он пробыл чуть больше двух лет.



Новым уральским полпредом назначен бывший глава Минстроя РФ Владимир Якушев.