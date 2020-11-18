Экс-полпред президента в УрФО Николай Цуканов назначен старшим вице-президентом «Ростелекома»

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. Бывший полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов назначен старшим вице-президентом в компании «Ростелеком», сообщает РИА «Новости».
В новой должности Н. Цуканов будет отвечать за цифровизацию промышленности и лесного хозяйства.
Николай Цуканов был отправлен в отставку с поста полпреда президента в УрФО 9 ноября 2020 года. На этой должности он пробыл чуть больше двух лет.
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