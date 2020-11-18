Екатеринбург вошел в тройку городов с наибольшим числом разбойных нападений на коттеджи

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. Екатеринбург в 2020 году занял третье место среди городов с наибольшим количеством вооруженных нападений на объекты загородной недвижимости. Список составлен компанией «Delta Системы безопасности».



Первое место в рейтинге занял Курган, второе — Уфа.



В целом в компании отмечают, что в сравнении с прошлым годом в 2020 году наблюдается рост на 31% числа подобных преступлений. Если в 2019 году доля таких преступлений составляла 0,53%, теперь — 1,61% (каждый 62-й вызов).