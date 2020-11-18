УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
18.11.2020

Екатеринбург вошел в тройку городов с наибольшим числом разбойных нападений на коттеджи

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. Екатеринбург в 2020 году занял третье место среди городов с наибольшим количеством вооруженных нападений на объекты загородной недвижимости. Список составлен компанией «Delta Системы безопасности».

Первое место в рейтинге занял Курган, второе — Уфа.

В целом в компании отмечают, что в сравнении с прошлым годом в 2020 году наблюдается рост на 31% числа подобных преступлений. Если в 2019 году доля таких преступлений составляла 0,53%, теперь — 1,61% (каждый 62-й вызов).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.06.2019 Екатеринбург вошел в тройку российских городов с наибольшим количеством автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. Екатеринбург занял третье место в рейтинге российских городов с наибольшим количеством ...

23.10.2018 Екатеринбург занял четвертое место среди городов-миллионников по доступности детской инфраструктуры

УрБК, Москва, 23.10.2018. Екатеринбург занял четвертое место среди городов-миллионников по качеству и доступности ...

23.11.2016 Екатеринбург занял седьмое место в России по стоимости жилья

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2016. Екатеринбург занял седьмое место в рейтинге российских городов с самыми высокими ценами ...

06.05.2015 Екатеринбург вошел в тройку городов России с наименьшим уровнем бедности

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2015. Екатеринбург занял третье место в РФ в рейтинге крупнейших городов с наименьшим уровнем ...

10.11.2014 Екатеринбург вошел в первую тройку городов в рейтинге читаемости СМИ

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2014. Екатеринбург удержал за собой второе место в рейтинге читаемости электронных СМИ среди ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили27.10.2020Екатеринбургская гордума приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки26.10.2020Ольга Беленькая о траектории изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году28.10.2020Счетная палата разработала стрессовый сценарий развития экономики РФ в 2020-2023 годах27.10.2020Рынку жилья предрекли масштабный спад
Архив новостей
Ноябрь 2020 (491)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18