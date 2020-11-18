Просроченная задолженность по зарплате в Челябинской области составляет 16,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 18.11.2020. На 1 ноября 2020 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Южного Урала составила 16,5 млн руб., сообщает Росстат. По сравнению с предыдущим месяцем показатель сократился на 3,6%.

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