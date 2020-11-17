В сall-центры медучреждений Екатеринбурга направили 126 учащихся медицинского колледжа

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. В call-центры муниципальных медучреждений в Екатеринбурге направили учащихся Свердловского областного медицинского колледжа. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на итоги городского оперштаба, который провел глава города Александр Высокинский.



По словам заместителя главы по вопросам социальной политики Екатерины Сибирцевой, в настоящее время в call-центры направлены 126 студентов.



«Волонтеры осуществляют первичный обзвон пациентов с результатами мазка ПЦР+, а также занимаются информированием контактных по наблюдению и оформлению листков нетрудоспособности. Помимо этого, волонтеры осуществляют сопровождение по телефону пациентов, находящихся на амбулаторном этапе лечения с диагнозом COVID-19», — пояснила Екатерина Сибирцева.



Она добавила, что привлечение волонтеров к работе в call-центрах позволило снизить нагрузку на регистратуры муниципальных медицинских организаций.



Начальник центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Потапкина, в свою очередь, напомнила, что 17 ноября вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача РФ о проведении тестирования на коронавирус в течение 48 часов.



Выслушав доклады, А. Высокинский поставил задачу главам районных администраций и всем подразделениям усилить деятельность по информированию населения о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.



Кроме того, глава Екатеринбурга поручил департаменту информационной политики горадминистрации совместно с управлением здравоохранения и Роспотребнадзором проработать и согласовать четкий и наглядный алгоритм действий (с указанием телефонов горячих линий) для жителей уральской столицы, которым требуется врачебная помощь.



Завершая заседание, Александр Высокинский поставил задачи своим профильным заместителям и уполномоченным лицам проводить весь комплекс мероприятий по предупреждению возникновения и распространения COVID-19.