Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в 2020 году сократился на треть

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала 2020 года сократился на 33,8%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



«На фоне роста цен продолжает сокращаться объем предложения в базе данных УПН. За последнюю неделю показатель снизился на 1,8%, за месяц — на 11,8%. С начала года объектов стало меньше на треть, а именно на 33,8%. Через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 5,66 тыс. квартир», — говорится в исследовании.