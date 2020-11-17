УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
17.11.2020

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в 2020 году сократился на треть

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала 2020 года сократился на 33,8%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

«На фоне роста цен продолжает сокращаться объем предложения в базе данных УПН. За последнюю неделю показатель снизился на 1,8%, за месяц — на 11,8%. С начала года объектов стало меньше на треть, а именно на 33,8%. Через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 5,66 тыс. квартир», — говорится в исследовании.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.09.2020 В Екатеринбурге вторичное жилье за последнюю неделю подорожало на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2020. По состоянию на 21 сентября средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке ...

23.09.2020 В Екатеринбурге вторичное жилье за последнюю неделю подорожало на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2020. По состоянию на 14 сентября средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке ...

04.09.2020 Вторичное жилье в Екатеринбурге за последнюю неделю подорожало на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2020. По состоянию на 24 августа средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке ...

17.08.2020 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последний месяц сократился на 5,2%

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2020. По состоянию на 10 августа средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

10.08.2020 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последний месяц сократился на 4,6%

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2020. По состоянию на 3 августа средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили27.10.2020Екатеринбургская гордума приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки26.10.2020Ольга Беленькая о траектории изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году28.10.2020Счетная палата разработала стрессовый сценарий развития экономики РФ в 2020-2023 годах27.10.2020Рынку жилья предрекли масштабный спад
Архив новостей
Ноябрь 2020 (491)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18