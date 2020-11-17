Жителя Березовского обвиняют в краже базы данных жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. В Березовском перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в незаконном получении доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, занимая должность инженера по защите информации в медицинском учреждении, из-за финансовых трудностей решил скопировать базу данных жителей Свердловской области.



«Для реализации задуманного им была разработана программа, с помощью которой удалось скопировать данные застрахованных жителей области. Затем он разместил объявление о продаже базы данных в интернете, после чего осуществил продажу указанной информации. Благодаря данному способу обвиняемый заработал около 40 тыс. руб.», — сообщают в надзорном ведомстве.



Жителю Березовского предъявлено обвинение по части 3 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование информации, совершенное с использованием служебного положения».



Санкция статьи в качестве наиболее строгого наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.